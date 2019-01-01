ارتفاع إنتاج وحدة غاز اللاذقية إلى حدود 12500 أسطوانة يومياً

جهينة نيوز

أوضح المهندس حسن بغداد مدير فرع المؤسسة العامة لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية (محروقات) أنه بلغ إنتاج وحدة تعبئة الغاز الرئيسة في اللاذقية (وحدة سنجوان) إلى ما يقارب 12500 أسطوانة غاز في حين كان الإنتاج قبل أقل من شهر بـ8000 أسطوانة إلا أن زيادة الاستهلاك في هذه الفترة الباردة واعتماد بعض الأسر على التدفئة بالغاز زاد الطلب على المادة إضافة إلى استبدال عدد من أسطوانات الغاز التالفة بفترة واحدة.

ولفت إلى أن أسطوانات الغاز توزع على مراكز محروقات وعددها10 مراكز في أنحاء المحافظة وعلى 1300 معتمد بطريقة الدور على معتمدي المدينة، أما الريف فله مخصصات شهرية من خلال المعتمدين والروابط الفلاحية وتستمر وحدة تعبئة الغاز بالعمل حتى أيام الجمعة لتلبية طلبات المستهلكين وأوضح المهندس خلدون جناد رئيس وحدة تعبئة الغاز (غاز سنجوان) بأن العام الماضي وخلال حوالي أسبوع يتحسن ويزداد الإنتاج يومياً، وستعود الوحدة بالإنتاج وتستمر أيام العطل بالإنتاج.

يتم توزيع الأسطوانات على مراكز محروقات العشرة وفي السورية للتجارة والجمعية التعاونية الاستهلاكية وبقية الإنتاج على المعتمدين وأسطوانة صناعية للمطاعم والمقاهي يومياً.