النصرة الارهابية تسحق تنظيمات إرهابية موالية لتركيا و الطيران الروسي يتدخل

السبت, 5 كانون الثاني 2019 الساعة 00:02 | سياسة, محلي

النصرة الارهابية تسحق تنظيمات إرهابية موالية لتركيا و الطيران الروسي يتدخل

جهينة نيوز:

شهدت محافظة إدلب تطورات متسارعه خلال الساعات الماضية حيث نعى ناشطون التنظيم الارهابي المسمى بإسم حركة نور الدين الزنكي و هو التنظيم المدعوم تركياً (الذي قام سابقاً بذبح طفل فلسطيني شمال حلب) و ذلك على إثر هجوم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة الارهابية) على مواقعهم.

و أفادت مصادر أهلية و إعلامية عن سيطرة هيئة تحرير الشام الارهابية على كافة مواقع حركة نور الدين الزنكي وصولاً الى دار عزة في ريف حلب.

و بحسب تنسيقيات المسلحين فقد قام الطيران الروسي ضربات الى مواقع الارهابيين في دار عزة بالتزامن مع رمايات نفذها الجيش العربي السوري.

و يذكر أن تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) رغم أن الحكومة التركية تعتبره إرهابياً و لكن تسليحه و موارده و دعمه يأتي من تركيا و عناصر التنظيم تقوم بحماية نقاط المراقبة التركية, و في الجانب المقابل فإن تركيا أيضاً هي من يمول التنظيم الارهابي المسمى حركة نور الدين الزنكي.


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