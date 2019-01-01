أبراج يوم السبت 2019/1/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٥/ ١: مبالغ بحماية نفسك، لا تتقبل النقد، غيور، متعلق بجذور لكن وفي ومثالي، طموح وطيب القلب، تنساق عشوائيا، حذر معك العقل، تنتهي من ازمة قديمة عانيت منها، توقع على شراكة مهنية بالاشهر القادمة، وسائل مالية وتغيير ايجابي، سفر وتنقل، التحديات تؤدي لتغيير مسارك، تنتظر خبر تسمعه آخر العام حتى تكون سيد نفسك

الحمل: تنجز اعمالك دون النظر للخلف، انتبه من التفرد والاستبداد، تعاون مع محيطك حتى لو كان الثمن كبير، لا تخض صراعا لا تعرف مداه، فترة متراجعة على صعيد تواصل، لا تتهرب من مشاكلك العملية اليوم بسبب الاحباط من الغرباء

الثور: تسوي بعض الاوضاع المهددة بالفشل، تدرس مواضيع دراسة جيدة وتدخل نطاق الاتصالات لأماكن بعيدة، حماسة وتشويق في الافق البعيد، ابحث عن الاستقرار للخروج بنتيجة سريعة وتحليل منطقي لامورك، تظهر مشكلة جديدة لديك

الجوزاء: تركيزك على شراكة مالية، تجعلك في مواجهة مع الشريك، تصرف سريع مما يجعلك من عداد الاغنياء اليوم، تقدم تفسيرات وتبريرات مقنعة وتتعامل مع غيرك، تواجه مواجهة كبيرة، تطرق ابواب كثيرة، فرصة مالية واستحقاقات، مرافقة مريض

السرطان: اجواء تتطلب تركيز على شراكة، تجربتك تحتاج لحسم وقرار سريع، احتمال مشاكل، حاول ان تشرح افكارك، احتمال تحالف ضدك، الامور فيها تردد او قرارات او عرقلة وتاجيل

الأسد: نهارك متقلب مع وجود القمر بالسرطان عندك تأخير وتأجيل انتبه وأعطي نفسك الدافع حتى تنهي أعمالك المتراكمة ممكن يطرأ تغيرات بعملك، أو جدال على صعيد مهني انتبه على كلامك ومواجهاتك واطلب مساعدة وانتبه على صحتك أنت بحاجة للراحة

العذراء: نهارك متناغم، يحمل لك نقاشات وصخب واوضاع استثنائية، الاحبة يصغون لحججك، انت مقنع وتلعب دور ايجابي، تاخذ قرار مصيري، انتبه للتفاصيل، اخبار تخص الاولاد والمنافسات، صوتك مسموع لا تمر مرور الكرام

الميزان: تركز على شؤون عائلية منزلية، احتمال دخول احد من عائلتك على الخط يقودك نحو القرارات المتسرعة تؤدي لنزاع، انتبه لانهاء واجباتك المهنية المنزلية، لا تفتح دفاتر قديمة، انتبه من مواجهة مع بعض السلطات، تصليحات واعطال، تحسم امر بشان عقار

العقرب: يغريك هذا النهار بطرق جديدة ودروب لا تعرفها في السابق حتى تخرج من قوقعتك وتكتشف اجواء تجديد مما يشكل عندك حوافز كبيرة تفرحك وتخرجك من الرتابة، سفر قصير، إعلان ودعاية، تفرض وجهة نظرك او تقوم بعملية شراء تناقشها مع الاهل والجيران

القوس: التجارب المادية هامة، تناقش بعض العقود، تفاوض بشأن مملتكات مشتركة وتفتح ابواب جديدة امام مشاريع جديدة، تخطط لتكسب الارباح او تكسب الاخرين، كن هادئا حتى لا تثير النقمة عليك، مال في طريقه اليك، تغلب على كسلك

الجدي: القمر ببرجك، تتلقى دعم من محيطك، تستطيع ان تتقدم وياتيك فرح ونجاحات، تطور نفسك بطريقة ما وتحدد مشروع شيق، نهارك جيد بفضل حذرتك ويقظتك، القوة والطاقة لك

الدلو: نهارك مزدحم بحاجة لتوفير طاقتك للعمل الاهم، احتمال ان تشتكي من وضع طارئ لذلك انتبه من الاعداء والمتاعب والمجازفات، تحاصر بعض المشاكل،

الحوت: لديك شعبية،تمضي وقت اكثر في هواياتك واهتماماتك، كن متكيف حاضرا واهتم بنصائح الاخرين، هواياتك واهتماماتك بالعزائم، انتبه لسلامتك وصحتك، تتلقى دعوة وتكون مميزا