بالفيديو .. عصابة لبنانية اتخطف مواطن لبناني في وضح النهار لحساب مواطن خليجي

جهينة نيوز:

بعد أن وقع ضحية عملية احتيال بمبلغ مليون دولار من قبل مواطن لبناني، استعان رجل خليجي بمجموعة من الشبان اللبنانيين للانتقام من المحتال, و ذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وبثت عدة وسائل إعلام لبنانية محلية، مقطع فيديو ظهر فيه عملية اختطاف سريعة لرجل من قبل مجموعة من الشبان المسلحين ترافقت مع إطلاق عيارات نارية خلال عملية الخطف التي جرت في وضح النهار، وأمام أنظار المارة في منطقة الحدث التابعة لمحافظة جبل لبنان المحاذية لبيروت.

وقال أهالي المنطقة إن رجلا من ينتمي لإحدى العائلات اللبنانية المعروفة قام بالاحتيال على رجل خليجي بمبلغ مليون دولار، مشيرين إلى أن الأخير (الخليجي) استعان بمجموعة من الشبان الذين نفذوا عملية الخطف هذه للانتقام من الرجل المحتال على ما يبدو.

وأثار الفيديو المتداول استهجانا كبيرا في أوساط اللبنانيين في ظل غياب شبه تام للدولة عن هذه الأحداث التي قالوا إنها تتكرر، وسط تساؤلات عن مدى قدرة وإمكانية الأمن اللبناني على مواجهة النفوذ العائلي والأسري في بعض المناطق والذي يحكم المدن والقرى اللبنانية ويكبل جهود القوى الأمنية فيها بشكل كبير.