سعد مينه: أسعى لإضافة بعض التغييرات على شخصيتي في "سلاسل الذهب"

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس

كشف الفنان "سعد مينه" لموقع جهينة نيوز، أثناء التواجد بكواليس مسلسل "سلاسل الذهب" إنتاج شركة غولدن لاين وإخراج اياد نحاس، بأنه يجسد شخصية رئيس كركون، وهي شخصية تقليدية في أعمال البيئة الشامية، لكنه يسعى إلى إضافة بعض التغيرات في الملامح والشخصية لكي يضيف إليها شيء جديد، منوهاً إلى أن الشخصية ستتعرض لأحداث كثيرة بسبب ارتباطها ببطل العمل.

ولفت مينه، إلى أن "سلاسل الذهب" عمل سيكون مختلف عن أعمال البيئة الشامية المعتادة في الدراما السورية، وسيكون التركيز الأكبر على الأحداث الذي ستدور ضمن القالب الشامي.

وأوضح صاحب شخصية "البني" في "مسلسل وردة شامية"، بأن الشخصية قدمته بطريقة مختلفة، ورغم الشر الذي تواجد بها لكنها كانت محببة ومقربة من الجمهور، مشيرا إلى أن العمل حمل العنف والقتل لكنه قدم بطريقة تشويقية وكوميدية ما جعله قريبا إلى قلب المشاهد ليحقق النجاح المطلوب.

ويشارك مينه لهذا العام بمسلسل حركات بنات إخراج محمد معروف وتأليف سعيد حناوي، إضافة للمسلسل التاريخي "ممالك النار" الذي سيتم تصويره في تونس للمخرج البريطاني بيتر ويبر وتأليف محمد سليمان عبد المالك والذي يضم عدد من النجوم السوريين والمصريين.