منخفض قطبي في الطريق الى سورية و الثلوج على هذه الارتفاعات

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة يوم غد حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو نهار الغد بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية ويمتد الهطل تدريجياً ليشمل باقي المناطق ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.

إلى ذلك قال شادي جاويش من المديرية: إن تأثير الفعالية الجوية المرافقة للمنخفض سيبدأ في ساعات ظهر الغد والمساء على المناطق الساحلية والشمالية ليشمل باقي المناطق خلال الليل وصباح يوم الأحد مبيناً أن انخفاضاً سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية وتكون الهطولات المطرية غزيرة بينما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر يوم الأحد وصولاً إلى 1000 متر يوم الاثنين.

وتوقع أن تصل سرعة الرياح المرافقة للمنخفض وخاصة في المناطق الجنوبية والساحلية إلى ما بين 60 و70 كم/سا يوم الأحد بينما تنتهي الفعالية الجوية ليلة الثلاثاء القادم وصباح الأربعاء مع تحذير من حدوث الصقيع خلال يومي الخميس والجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت:

دمشق والمنطقة الجنوبية 14/5

المرتفعات الجبلية 7/ -1

المنطقة الوسطى 15/5

المنطقة الساحلية 17/10

المنطقة الشمالية 12/4

منطقة الجزيرة 12/4

المنطقة الشرقية 16/5

منطقة البادية 13/4