مقتل جندي تركي وإصابة اثنين بهجوم مسلح في ولاية إيغدير

جهينة نيوز:

قتل جندي تركي وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم شنه مسلحون في ولاية إيغدير شرق تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر عسكرية تركية قولها إن “مجموعة من مسلحي حزب العمال شنت هجوما عبر إطلاق صواريخ محمولة وقنابل وعيارات نارية ببنادق آلية على مجموعة من قوات حرس الحدود التركية أثناء قيامها بدورية”.

وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية ردت على الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

يذكر أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يشن حملات قمع واسعة في جنوب شرق تركيا بعد نكوثه بوعوده بموجب اتفاق سلام توصل إليه في عام 2012 مع حزب العمال الكردستاني.