صحيفة: السعودية و الإمارات ساعدوا الحكومة السورية على تصفية 80 زعيم إرهابي

جهينة نيوز:

بينهم زهران علوش من ضمن 80 قائد عسكري للجماعات الارهابية تمت تصفيتهم بمعلومات قدمتها السعودية و الامارات لسورية و ذلك بحسب مزاعم صحيفة تركية, و ذلك على الرغم من أن الجواسيس الذين ظهروا للمخابرات السورية داخل التنظيمات الارهابية بعد تحرير الكثير من المناطق تؤكد أن سورية لم تكن بحاجة الى مساعدة أحد للوصول الى قيادات الجماعات الارهابية, فضلاً عن الدعم اللوجستي الذي حصلت عليه سورية من روسيا و وصل الى الاطاحة بقيادات تنظيم داعش .

و زعمت صحيفة بني شفق التركية أن الارهابيين كانوا يستعملون هواتف الثريا الفضائية التي تملك شركتها الامارات و تديرها شركة بريطانية و عبر هذه الهواتف تمكن الجيش العربي السوري من تصفية 80 قيادي إرهابي رفيع المستوى خلال سنوات الحرب على الارهاب, و بحسب مزاعم الصحيفة فإن كل من الامارات و السعودية قدموا للحكومة السورية مفاتيح تشفير هذه الهواتف, مما ادى الى مقتل 80 متزعم إرهابي بينهم زهران علوش و ذلك بحسب مزاعم الصح