مفاجئة . دون إسرائيل .. الاردن و مصر تمنع العراقي الذي زار سورية أو إيران من دخول أراضيها

جهينة نيوز:

لا يمنع من يوجد على جواز سفرة ختم من كيان الإحتلال الصهيوني من دخول مصر و الاردن و لكن المفاجئة كانت في ما كشفه وزير الخارجية العراقي بأن أي عراقي يحمل جواز سفره ختم سوري أو إيراني يمنع من دخول كلاً من الاردن و مصر.

حيث أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن العراق يرفض إدخال أي مسافر على جواز سفره ختم "إسرائيلي" و قد منع العراق سابقاً موظف أممي من دخول العراق بسبب وجود ختم صهيوني على جواز سفره.

و قال الحكيم أن قسم من الدول و هم مصر و الاردن تمنع دخول اي عراقي على جواز سفره سمة دخول الى سورية أو إيران و ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة العهد العراقية.