انفجار أحدث هاتف من "آيفون" يثير غضب عملاء "أبل"

جهينة نيوز:

أثار انفجار هاتف "iPhone XS Max" اهتمام وسائل الإعلام المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وقال موقع "wccftech" إن أجهزة آيفون المتطورة في نهاية هذا العام لا تكلف الكثير من المال فحسب، بل إنها قد تكلفك أيضا ملابسك وأحذيتك وصحتك أيضا.

وأضاف الموقع أن انفجار الهاتف الجديد "iPhone XS Max"، تتسبب بمشاكل لشركة "أبل" الأمريكية، والذي طرحته أبل منذ وقت قريب في الأسواق.

ونقل الموقع عن أحد سكان أوهايو الأمريكية، يدعى جوش هيلارد، قوله "إن هاتفه الجديد انفجر دون أي أسباب، حيث كان في جيبه الخلفي ومن حسن حظه أنه لم يتسبب سوى بحرق بسيط في ساقه، وتلف ملابسه".

وأضاف أن عمر الهاتف كان بالكاد شهرا، لذا لا يمكن إلقاء اللوم في هذا الحادث على سوء استخدام البطارية، مشيرا إلى أنه عندما ذهب إلى متجر أبل واجه مشاكل في معاملة الموظفين هناك، وتضرر كثيرا إلى أن تم تعويضه بجهاز آخر، وقال إنه غير راض تماما عن استجابة "أبل" له.