الوسائد الهوائية لسيارات فورد قاتلة تماماً – التفاصيل

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، استدعائها نحو مليون سيارة، بسبب خطر مميت في بعض الطرازات التى تنتجها.

وأوضحت فورد، وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنها قررت استدعاء أكثر من 953 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، بسبب عيوب خطيرة وقاتلة في الوسائد الهوائية الخاصة بسياراتها.

وقالت فورد إنها قررت استدعاء تلك السيارات، لتبديل مضخات الوسائد الهوائية، والتي تتسبب في انفجارها بصورة مفاجئة، ونشرها لشظايا نترات الأمونيوم القاتلة.

وتشمل تلك العملية التي قامت بها فورد، استدعاء أكثر من 782 ألف سيارة في الولايات المتحدة، والتي تعد عملية الاستدعاء الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت السيارات المستدعاة من فورد طرازات "فورد إيدج 2010، ولينكولن إم كيه إكس 2010"، و"فورد رينجر 2011"، وفورد فيوجن 2010"، و"فورد لينكولن إم كيه زد 2010"، فورد ميركوري ميلان 2011"، و"فورد موستاج 2014".

وقالت الوكالة الأمريكية إن ذلك العيب الخطير، تسبب في مقتل 23 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم.