إصابات في أول جمعه من مسيرات العودة و كسر الحصار هذا العام

جهينة نيوز:

أصيب العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين السلميين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بالرصاص الحي والاختناق، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، جراء اطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل مكثف تجاههم.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، أن آلاف المتظاهرين شاركوا في مسيرة العودة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، تحت عنوان "مقاومة التطبيع".

وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة، اصابة 16 مواطناً بالرصاص الحي تم نقلهم للمشافي لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق.بالإضافة إلى إصابة 3 مسعفين بقنابل غاز مباشرة. (5:00م)،

واستنكرت وزارة الصحة في غزة انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بحق الطواقم الطبية والتي أدت إلى إصابة المسعف المتطوع محمد أبو طعيمة بقنبلة غاز في الرأس شرق خان يونس.

وتوافد الآلاف من المواطنين سيراً على الأقدام وفي الحافلات والسيارات الخاصة والدرجات النارية تجاه مخيمات العودة الخمسة من شرق جباليا شمالاً وحتى رفح جنوباً.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة انطلقت في 30/ آذار مارس الماضي، واستشهد خلالها نحو 240 فلسطينياً وأصيب أكثر من 20 ألف بجراح مختلفة، بينهم أكثر من 100 إصابة بالبتر في الأطراف.