ملثمون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة

جهينة نيوز:

اقتحم ملثمون مجهولون قبيل ظهر الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية وفا أن مجموعة من الملثمين اقتحموا مقر الهيئة وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتلفزيون.

وذكرت أن المجهولين اقتحموا المقر وكان خاليا تقريبا من الموظفين حيث موعد صلاة الجمعة، وأحدثوا به اضرارا.

و في ذات السياق استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة اليوم الجمعة، قيام ملثمين مجهولين باقتحام مقر تلفزيون فلسطين في غزة وتحطيم كاميرات المراقبة وخراب بعض المعدات.

كما ادانت لجنة دعم الصحفيين قيام المجموعة نفسها بتحطيم أجهزة ومعدات واستوديوهات اذاعة صوت فلسطين في غزة.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة بالقيام بلجنة تحقيق ومحاسبة الفاعلين.

وأكدت اللجنة أن هذا الفعل الشنيع يهدف لصب الزيت على النار وزيادة الشرخ والانقسام في الشارع الفلسطيني.