اختبار النسخة الصينية من “ام القنابل”

جهينة نيوز:

قامت الصين باختبار أقوى قنابلها غير النووية. حسبما افادت وكالة الأنباء الصينية والتي أطلقت عليها اسم “النسخة الصينية من +أم القنابل+”. في اشارة الى القنبلة التي أسقطتها الولايات المتحدة في افغانستان.

ونشرت شركة نورينكو الحكومية لصناعة الاسلحة على موقعها الإلكتروني شريطا مصورا مدته عدة ثوان أظهر إسقاط قنبلة. وبدا في الشريط ارتطام القنبلة في أحد الحقول قبل ان تحدث كرة نارية ضخمة وتتصاعد سحب من الدخان الأسود.

ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي القنبلة. التي يكشف عنها للمرة الاولى. بانها “النسخة الصينية لما يسمى أم القنابل.”

وقامت القاذفة الصينية أتش 6 كيه باسقاط القنبلة والتي “لا تفوقها قوة إلا الاسلحة النووية”. وفقا لنفس المصدر. لم تقدم أي من نورينكو أو وكالة الصين الجديدة أي تفاصيل حول زمان أو مكان الانفجار أو نطاقه.