المراهقات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن المراهقات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب المرتبط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من المراهقين بسبب المضايقات على الانترنت والانطباع السلبي عن الشكل وتراجع تقدير الذات.

وحللت الدراسة التي أجراها معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية في جامعة كوليدج في لندن بيانات نحو 11 ألفا من الشباب واليافعين في بريطانيا ووجدت أن الفتيات في سن الـ 14 كن أكثر استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي إذ يستخدمها نحو40 بالمئة منهن لأكثر من 3 ساعات يوميا مقارنة مع20 بالمئة من المراهقين الذكور.

وكشفت الدراسة أيضا أن 12 بالمئة ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لوقت قليل و38 بالمئة ممن يستخدمونها لأكثر من 5 ساعات يوميا ظهرت عليهم علامات تدل على الإصابة باكتئاب حاد .

وتوصل الباحثون عند دراستهم الأسباب الأساسية التي قد تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالاكتئاب إلى أن40 بالمئة من الفتيات و25 بالمئة من الفتيان تعرضوا للمضايقات على الإنترنت وظهرت أعراض اضطراب النوم بين40 بالمئة من الفتيات مقابل 28 بالمئة من الفتيان.

وخلص الباحثون إلى أن الفتيات يتأثرن بدرجة أكبر عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل التواصل والقلق من الشكل وتقدير الذات فيما تأثر الفتيان بهذا الأمر كان أقل.

وناشدت إيفون كيلي الأستاذة في معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية في جامعة كوليدج في لندن والتي ترأس فريق الأبحاث أولياء الأمور وصناع القرار للاهتمام بنتائج الدراسة وقالت “هذه النتائج تتصل بشدة بوضع إرشادات الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم ساعات استخدام الشباب لها”.