بعد أقل من 24 ساعه مجزرة ثانية للتحالف الدولي في ريف دير الزور

جهينة نيوز:

بعد أقل من 24 ساعة على مجزرته بحق المدنيين في قرية الشعفة؛ قصف طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن بلدة الكشكية في دير الزور ما تسبب باستشهاد 10 مدنيين بينهم أطفال.

وذكرت سانا أن “طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم داعش في سورية والعراق دمرت منزلا في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد 10 مدنيين بينهم 4 أطفال”.

واعتدى طيران “التحالف الأمريكي” أمس على قرية الشعفة إلى الجنوب من الكشكية في منطقة البوكمال بالريف ذاته ما أدى إلى مجزرة استشهد على إثرها 11 مدنيا ووقوع دمار كبير في المنازل السكنية.

وبحجة محاربة “داعش” يواصل طيران “التحالف الأمريكي” غاراته على القرى والبلدات الآهلة بالمدنيين في ريف دير الزور الشرقي حيث ارتكب خلال الأشهر الأخيرة عشرات المجازر راح ضحيتها مئات المدنيين معظمهم أطفال ونساء ناهيك عن الدمار الكبير الذي ألحقه بالمنازل والممتلكات والبنى التحتية والجسور على ضفتي نهر الفرات وتشريد السكان المحليين الذين فروا من منازلهم نتيجة استمرار قصف الطيران العشوائي.

وطالبت سورية مرارا عبر رسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر “التحالف الدولي” بحق السوريين وإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين منذ تشكيله خارج مجلس الأمن في آب 2014.