إنشاء شركة شحن بين القرم وسورية

جهينة نيوز:

أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية القرم غيورغي مرادوف أنه تم إنشاء شركة شحن تربط القرم بسورية وستبدأ عملها قريباً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مرادوف قوله اليوم: “تم إنشاء الشركة بشكل فعلي وبقي حل عدد من القضايا التقنية ومن ضمنها تقديم زملائنا من سورية الذين سيشاركون في إدارة الشركة الجديدة وتحديد الأسطول والتعرف على أنظمة العمل”.

وأضاف إنه بعد ذلك سيتم إرسال أول شحنة إلى سورية موضحاً أن الشركة ستبدأ بالعمل في الأشهر الأولى من هذا العام.

وكان رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أعلن الشهر الماضي أن عملية إنشاء شركة الشحن “القرم.. سورية” وصلت إلى مرحلتها النهائية وتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليون طن في السنة.

وبحث أكسيونوف خلال زيارته إلى سورية في تشرين الأول الماضي الخطوات والاتفاقيات التي ستشكل القاعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتم الاتفاق على تأسيس “بيت تجاري سوري في جمهورية القرم” وشركة شحن مشتركة للنقل البحري وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية كما شملت المباحثات إمكانية إنشاء شراكات في مجال السياحة والتدريب الفندقي والثقافة والنفط والزراعة والتشييد والبناء وإنشاء مصانع للمعادن وأدوات التعدين والتسهيلات الممكن تقديمها للتجار والصناعيين السوريين في القرم.