بتكليف رئاسي.. محافظ السويداء يقدم التعازي بوفاة الوزير السابق في عهد الوحدة جادو سعيد عزالدين

جهينة نيوز

قام محافظ السويداء عامر العشي بتقديم واجب العزاء بوفاة الوزير السابق في عهد الوحدة بين سورية ومصر جادو سعيد عزالدين في مجلس عزاء أقيم اليوم، في ساحة سمارة بمدينة السويداء بمشاركة فعاليات رسمية ودينية وأهلية، وذلك بتكليف من الرئيس الأسد.

هذا وأعرب ذوو الفقيد وأسرته عن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وهو الذي اعتاد أبناء الوطن على مواقفه الكريمة ومشاركته في تكريم جميع الأبطال ولا سيما من سطروا سفراً في تاريخ الكفاح الوطني، وفقا لما أوردته وكالة سانا.

ونوه المشاركون والكلمات التي ألقيت في مجلس العزاء بمواقف ومسيرة الفقيد النضالية الوطنية والعروبية والوحدوية وتاريخه العسكري المشرف ومقاومته للعدو الصهيوني مشكلاً أنموذجاً لضباط الجيش العربي السوري في دفاعهم عن حدود الوطن والذود عن أرضه.

عزالدين الذي وافته المنية قبل أيام في القاهرة عن عمر ناهز 92 عاماً و ووري الثرى فيها ينحدر من قرية رضيمة اللوا بمحافظة السويداء.. انتسب إلى الكلية العسكرية في أول دفعة بعد الاستقلال وانضم إلى جيش الإنقاذ وشارك في معارك عدة داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

عُيّن وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية ثم وزيراً للأشغال العامة فوزيراً للحكم المحلي في عهد الجمهورية العربية المتحدة ليغادر بعد الانفصال إلى مصر وعاد إلى سورية بعد قيام الحركة التصحيحية وعاش بين سورية ومصر حتى وفاته فيها.

شارك في مجلس العزاء عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي وأمين فرع الحزب فوزات شقير وشيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين وفعاليات أهلية ودينية ورسمية.