الصين: وفد أمريكي سيزور بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تجارية 

جهينة نيوز

أكدت الصين الجمعة أن وفدا من الولايات المتحدة على مستوى نواب الوزراء سيزور بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تجارية.

وأوضحت الصين اليوم، أن المحادثات تهدف لبلورة الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأرجنتين الشهر الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم إن المحادثات المقررة الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، ستكون أول اجتماع وجها لوجه بين الدولتين حول التجارة منذ أن وافق شي وترامب على هدنة لمدة 90 يومًا في بوينس آيرس مطلع الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة أن نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جريش سيقود الوفد الأمريكي، دون الكشف عن رئيس الوفد الصيني.

وأوضحت أن الوفد الأمريكي "سيجري محادثات استباقية وبناءة مع مجموعة العمل الصينية حول كيفية تنفيذ توافق مهم توصل إليه رئيسا الدولتين في الأرجنتين".

ووافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس/ آذار المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.

ويدفع ترامب الصين، للحد من الحواجز التجارية ووقف سرقة الملكية الفكرية المزعومة.

كما قررت الصين بشكل مؤقت، خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات الأمريكية لنفس الفترة.