تركيا: حملة أمنية واسعة لاعتقال نحو 140 شخصاً

جهينة نيوز

نفذت الشرطة التركية عمليات دهم في أنحاء البلاد لاعتقال نحو 140 شخصاً، بينهم عسكريون، يُشتبه بارتباطهم بمجموعة تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب العام 2016، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وأصدرت النيابة في كل من اسطنبول وقونيا وأنقرة مذكرات توقيف بحق 137 شخصا في إطار تحقيقات مختلفة بشأن أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرن وكالة أنباء الأناضول وقناة "إن تي في".

وتشير أنقرة إلى أن غولن أمر بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتاريخ 15 تموز 2016، وهو اتهام ينفيه الداعية.

وشملت عمليات الدهم أكثر من 30 محافظة بينهما أنقرة حيث أصدرت النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق 35 ضابط صف في البحرية بينهم عشرة لا يزالون في الخدمة.