انتقادات لكليب" مافيا" بالجملة وهاني شاكر يطالب بتدخل الرقابة

جهينة نيوز

بعد أيام قليلة من طرح الفنان المصري محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة “مافيا”، فتح الإعلامي نشأت الديهي النار على رمضان.

الديهي وصف كليب “مافيا” بأنه أسوأ ما رأى على مواقع التواصل، وأن رمضان يع أسوأ قدوة للشباب، وتساءل: “ما هي الرسالة التي يحملها محمد رمضان للشباب؟، هل هذا فن؟”، مؤكدا أن هذا يعتبر انحداراً بالأخلاق.

الإعلامي المصري انتقد إطلالة محمد رمضان في الكليب من حيث الملابس والشكل، مؤكدا أن هذا ليس القوة الناعمة التي نتمناها لمصر، وتساءل عن المسؤول عن تقديم مثل هذه الفيديوات المدمرة.

وأضاف، في برنامجه “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية Ten، أنه كانت يتمنى أن يكون محمد رمضان الذي يمتلك الموهبة على قدر المسؤولية باعتباره قدوة لبعض الشباب.

وخلال الحلقة، أجرى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مداخلة هاتفية، أكد خلالها أن النقابة لا تملك أن تمنع أي شخص من الغناء أو تغيير الكلمات، وطالب الأستاذ خالد عبدالجليل رئيس الرقابة أن يشاهد الكليب لأنه الأقدر على تقييمه، ووجه نصيحة للفنانين بأن يراعوا الله فيما يقدمونه.

يذكر أن أغنية “مافيا” من كلمات محمد الفنان شندي، وكنكا، وألحان إسلام مونتي، والكليب من إخراج ياسر سامي.