اختراق "بيانات شخصية" لمئات السياسيين الألمان

جهينة نيوز

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أن متسللين إلكترونيين نشروا بيانات شخصية تخص مئات السياسيين الألمان المنتمين لأحزاب كبرى.

وقالت الهيئة نقلا عن محطة (آر.بي.بي) التابعة لها إن هذه البيانات، التي نُشرت على تويتر، تشمل أيضا عناوين وخطابات شخصية ونسخا من بطاقات هوية.

وتابعت "عملية النشر شملت كذلك تفاصيل بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف المحمولة للسياسيين".

وذكر التقرير أن عملية الاختراق تأثرت بها جميع الأحزاب الألمانية الكبرى، باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف.

ولم يُعرف بعد الدافع وراء العملية ولا هوية منفذيها.

من جهتها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تأخذ "على محمل الجد" تعرض بيانات شخصية ووثائق تخص مئات الساسة الألمان للقرصنة والنشر عبر الإنترنت.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة "المعلومات الحساسة والوثائق المهمة لم تتأثر بالاختراق".