شكران مرتجى نجمة غلاف مجلة عربية للمرة الاولى في حياتها الفنية

جهينة نيوز

احتلت النجمة شكران مرتجى غلاف إحدى المجلات العربية بعددها الأول للعام 2019، وهي المرة الأولى التي تُنصف فيها شكران على مجمل أعمالها الفنية وتاريخها الكبير في الدراما اللبنانية، كما قالت.

شكران اكدت في المقابلة بأنها حُرمت من الإنجاب كما حصل مع النجمة اللبنانية إليسا، وبأنها لا تجدها نهاية العالم وقالت: أنا أؤمن أن الله يعطي كل شيء ويأخذ كل شيء ولكل منا نصيبه. لست مع أو ضد تبني الأطفل، لكن أنا ضد ذلك في مجتمعاتنا العربية التي لا تحتمل مثل هذه الفكرة، مجتمعنا قاسٍ جداً ولا يتقبل الآخر، فكيف على الأطفال الذين من الممكن أن يتم تبنيهم؟

ولم توضح شكران أسباب الحرمان وماذا حدث لها وماذا أصابها، لأن شكران شديدة التحفظ في كل ما يتعلق بحياتها وبالكاد تعطي رايها حتى بزملائها.

وعما يبكيها فقالت شكران أنه الخذلان ، فعندما تضع ثقتك بأحد الأصدقاء ويخذلك، هذا الشيء يبكيني. يفرحني نجاحي، العطاء والكرم بجميع أشكاله، لحظات وجودي مع عائلتي ووالدتي، عندما أكون بسيارتي بشوارع الشام، عندما أكون سبب سعادة لغيري، سعيدة جدا للوضع العام الذي تذهب إليه سوريا الان.

وعن حياتها الشخصية الغامضة، قالت شكران: إنها حياتي الشخصية، فهي خاصة وملكي أنا، ولا أحب أن أتكلم بهذا الموضوع، الجمهور له علاقة بحياتي الفنية والعملية فقط، أما حياتي الشخصية مرتبطة بآخرين وأحترم خصوصيتهم. هناك الكثير من النجوم كفاتن حمامة، شادية وغيرهما لم نعرف شيئاً عن حياتهن الشخصية. أنا اخترت هذه المهنة، إذاً أنا تحت الضوء، فيحق للجمهور أن يعرف أخباري العملية فقط