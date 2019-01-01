سلاف فواخرجي في أول جلسة تصوير للعام الجديد.. انوثة كاملة واحمر شفاه صارخ

جهينة نيوز

خضعت الفنانة سلاف فواخرجي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد حامد، واهدت لقطات منها للفانز بمناسبة العام الجديد.

سلاف ظهرت في صور من الجلسة متوهجة بأحمر شفاة صارخ، زاد طلّتها أنوثة وإثارة، في الوقت الذي بدت فيه بـ «لوك» أنيق من الأبيض والأسود، مسدلة شعرها البني بشكل ضاعف إطلالتها جاذبية، حيث تبادل عشاق النجمة السورية صورها الجديدة، متغزلين في جمال ملامحها وأناقة إطلالتها.

وبكلمات مؤثرة، رحبت سلاف بعام 2019، حيث كتبت: «سنة جديدة ورقم جديد ، بتبقى فكرة نسبية ... والحياة بتنقاس بالأيام الحلوة واللحظات الحلوة اللي منعيشها مع اللي منحبهم ... بأي زمان وبأي مكان ... بدعيلكن وبدعي لحالي تكتر هي اللحظات لتصير كل السنة ، وكل سنة».

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.