جولة تفقدية للوزير النداف لمطحنتي الغزلانية والثامن من آذار

جهينة نيوز

الوزير النداف يوعز بصرف مكافأة مالية لعمال المطاحن المداومين بعطلة رأس السنة

قام السيد الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس بجولة تفقدية إلى مطحنتي الثامن من آذار بالميدان والغزلانية بمنطقة المطار ومخبز الغزلانية اطلع خلالها على واقع عمل اقسام وخطوط الانتاج بالمطحنتين والجهود التي يبذلها العاملون لرفد العديد من المخابز بالدقيق التمويني اللازم لصناعة الخبز

وهنأ العمال بعيد رأس السنة الميلادية مشيدا بالجهود التي يبذلونها

مؤكدا على ضرورة العمل بكافة الامكانات والطاقات لزيادة ورفع الطاقة الانتاجية وتوفير الدقيق اللازم لانتاج الخبز مشددا على الاستمرار بأعمال الصيانة الدورية اللازمة بشكل مستمر ودائم وتطوير خطوط الانتاج بما يضمن زيادة الطاقة الانتاجية والحفاظ على خطوط التشغيل

و استمع من العمال إلى شرح عن الطاقة الانتاجية لكل مطحنة ومواصفات ونوعية الطحين المنتج والصعوبات التي تعيق زيادة الطاقة الطحنية كانقطاعات التيار الكهربائي ونقص الكادر الفني وقدم بعض المعدات وصعوبة تأمين قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة والإصلاح مؤكداً أنه يجري العمل على حل جميع الإشكالات والمعوقات التي تعيق تطوير العمل وتضمن استمرار العملية الانتاجية.

وطلب من القائمين على الشركة العامة للمطاحن إيجاد الصيغ القانونية لزيادة الحوافز وتعويضات وتأمين طبيعة العمل بشكل لائق يتناسب مع الجهود التي يبذلها عمال المطاحن.

وأوعز الوزير النداف بصرف مكافأة مالية لعمال المطحنتين المتواجدين في عملهم خلال عطلة رأس السنة تقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب لاستمرار عملية إنتاج الدقيق التمويني اللازم لصناعة الخبز.