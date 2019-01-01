ترامب يدرس اختيار سناتور ديمقراطي سابق لشغل منصب وزير الدفاع

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس ترشيح جيم ويب، وهو سناتور ديمقراطي سابق شغل أيضا منصب وزير البحرية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، لتولي حقيبة الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب.

واستقال ماتيس بعد قرار ترامب المفاجئ سحب كل القوات الأميركية من سوريا ونصف القوة الأميركية في أفغانستان وقوامها 14 ألفا.

واختار ترامب باتريك شاناهان نائب ماتيس والذي كان مسؤولا بشركة بوينغ ليكون القائم بأعمال الوزير.

وذكرت الصحيفة أن ويب قد يسمح لترامب بتجاوز جمهوريين أكثر تشددا طُرحت أسماؤهم لخلافة ماتيس.