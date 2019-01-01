الوزير النداف يتفقد أفران العدوي وابن العميد ويطالب المشرفين بايجاد حلول لباعة الخبز  

جهينة نيوز

تفقد الوزير عاطف النداف مخابز منطقتي العدوي وابن العميد وتأكد من مواصفات وجودة الخبز المنتج وواقع عمل خطوط الانتاج واستمع من المواطنين إلى شرح حول نوعية وجودة الخبز المنتج وعدم التلاعب بالوزن وإلى معاناتهم جراء الازدحام وانتشار باعة الخبز غير النظاميين بالطرقات أمام المخابز

وطلب الوزير النداف من مشرفي أفران ابن العميد العمل فورا بإيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الازدحام على كوات البيع والتخلص من ظاهرة باعة الخبز غير النظاميين المنتشرين امام الافران خلال اسبوع واحد على الأكثر

رافق الوزير في جولته السيد جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد مهند شاهين المدير العام للشركة العامة للمطاحن