بلغاريا.. سننسحب من أفغانستان في حال سحبت واشنطن جنودها من هناك

جهينة نيوز

قال وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كراكاتشانوف، الخميس، إن بلاده ستسحب جنودها من أفغانستان في حال سحبت الولايات المتحدة جنودها من هناك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كراتشانوف خلال مراسم استقبال 158 عسكريا بلغاريا عادوا من أفغانستان، بمدينة بلفن شمالي البلاد.

وأضاف كراتشانوف، أنه في حال انتهجت الولايات المتحدة، الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سياسة بالانسحاب من أفغانستان، فإنه لن يبقى لبلاده عمل هناك.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة التي أرسلتها بلاده إلى أفغانستان مكونة من 160 شخصا.

ولفت كراتشانوف إلى أن صوفيا أرسلت جنودا لها إلى أفغانستان للمرة الـ 37.

وتابع: أرى أن بلادنا لن تحتاج بعد الآن إلى زيادة بعثتها في أفغانستان.

واستطرد قائلا: إذا كانت بعض الدول ترغب في سحب جنودها من أفغانستان، فسينبغي لنا إعادة النظر في سياستنا بهذا الخصوص.

وأوضح كراتشانوف، "بلغاريا ستسحب جنودها من أفغانستان في حال سحبت الولايات المتحدة جنودها".

تجدر الإشارة إلى أن العسكريين البلغار يقدمون دورات تدريبية للقوات الأفغانية في مجال حفظ النظام العام، والاستخبارات العسكرية، والإسعافات الأولية.

وفي 20 ديسمبر / كانون الأول المنصرم، نقلت جريدة نيويورك تايمز عن مسؤولين اثنين في البنتاغون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت الجيش الأمريكي ببدء سحب نحو 7 آلاف جندي من أفغانستان، أو ما يساوي نحو نصف القوات الأمريكية في هذا البلد، خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي لم يؤكده البيت الأبيض إلى الآن.