أبراج يوم الجمعة 2019/1/4 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٤/ ١: لا يعرف الكذب ولا الانانية، ذاكرته غريبه، حدسه يصيب، عنيد، هدفه محدد بالحياة، يكرس نفسه لما هو مؤمن به، حساس وحازم عند اللزوم، أهم سنوات حياته، ظرف استثنائي، ترتيب اوراق وحسابات، يحضر لمؤسسة جديدة، حظه مطلق في اخر العام لان المشتري يكون قد وصل لبرجك، حضر نفسك لاخر العام

جهينة نيوز: خاص

الحمل: نهارك جيد وتزداد طموحاتك وتطرق ابواب، تبحث عن قضايا وعروض جديدة، تنهي بعض معاملاتك على صعيد اوراق وتغيير بالحركة، مساء تدخل فترة متعبة تركز فيها على عملك، تسمع كلام لا يعجبك، حافظ على صورتك الجميلة مساء

الثور: تطرح مشاكل تخصك وتخص امور مالية، تطلب مساعدة او تساعد احد من حولك، وتكون مصرا على نقاشات مالية فيها استحقاقات وتامين، مساء تجري اتصالات بعيدة ومقابلات ناجحة والاجواء تساعدك على نتائج هامة، الفترة القادمة تحقق نتائج جيدة

الجوزاء: لا تسمح لاحد ان يؤثر عليك بشيء سلبي، بإمكانك ان تتجاوز الخلافات وتترفع عن الصغائر بهدف التوصل الى حلول مرضية وتسويات معقولة مع شركاء، حاول ان تستعمل طاقاتك لفترة بسبب العرقلة والتأجيل، لا تخالف القوانين، مساء تملك الطمانينة وتناقش قرض قصص تشغلك في اليومين القادمين

السرطان: الأجواء ضاغطة ومتوترة قد تعاني من فترة طارئة او معاكسة، كن جريء ولا تضعف مواقفك وانتبه لمواعيد تخصك بسبب الاعمال الكثيرة، شراكة عاطفية والجو العاطفي مشجع، اعمل قاسم مشترك مع الشركاء

الأسد: تلون نهارك بالوان قوس قزح، تستفيد من حظوظك المالية والمعنوية، مساء تدخل باجواء التنقل والتعب والتغيير بالاهداف وتعمل جدول لاعمالك، يتراكم العمل عليك وتعاني من ارهاق، وظف طاقاتك بمجال يفيدك مساء.

العذراء: نهارك متعب انت بحاجة للقوة والتحرك، حافظ على ابتسامتك في الاجواء العائلية، مساء اجواء ضاغطة، حظوظ على صعيد صداقة او شريك او اولاد او سهرة او تمارس نشاط ادبي

الميزان: يقال عنك انك مغرور ومتكبر بينما انت عكس ذلك، لذلك أثبت اليوم انك حنون وخاصة على صعيد اخوة وجيران، عالج امورك الطارئة بصورة مميزة، نهارك سعيد، تمضي وقتا سعيدا مع العائلة والأحبة، خبر عاجل او تاخير او جلسة خاطفة مع العائلة

العقرب: امور مالية تلتفت لامورك الخاصة والحظ المالي يرافق خطواتك، فكر جيدا في المساء تدخل باجواء سعيدة، فكر بمشاريع ايجابية، اتصالات ومقابلات ناجحة.

القوس: القمر ببرجك يحمل لك تطور على صعيد اجتماعي وتزداد شعبيتك وتتصاعد، تقوى التحالفات ومساء ينتقل القمر من برجك الى برج الجدي، تتعرض لمصاريف اضافية غير متوقعة، الفترة القادمة جيدة لك، تتعرض لبعض المصاريف، فترة جيدة لك

الجدي: نهارك يحمل لك قيل وقال وافشاء أسرار، حاول ان تتأكد من كل ما تسمعه، احتمال نهارك يحمل تأخير بجواب او خبر، نهار بطيء وخال من المستجدات، مساء ينتقل القمر لبرجك وتطوي صفحة لملفات عالقة وتعيد النظر وتستعيد قوتك، لا تستبق الامور مساء هنيئا لك بهذا المساء بسبب وصول القمر لبرجك.

الدلو: نهارك يحمل لك امور جيدة ودعوات ولوقاءات، تحقق انجازات من خلال معرفة جديدة او تلتقي باصدقاء، لقاءات وتحالفات ودعم خارجي، لا تصدق ما يقال، انت صةحب مسيرة مسالمة.

الحوت: تركيزك على العمل وتتعرض لعملية اتهام او انتقاد، تقوم بخطوة جديدة تجاه المسؤولين عنك، أثبت جدارتك وحافظ على وضعك العائلي والعملي، مساء يزداد عليك الطلب من الاصدقاء، تعاني من زيارات مفاجئة ودعوات، اطلب امنية لتتحقق مساء