استشهاد 11 مدنيا جراء عدوان طيران التحالف الدولي على بلدة الشعفة بريف دير الزور  

جهينة نيوز

اعتدى طيران التحالف الأمريكي بغارات عدة على بلدة الشعفة بريف دير الزور ما أدى إلى مجزرة استشهد إثرها 11 مدنيا ووقوع دمار كبير في المنازل السكنية.

وذكرت مصادر أهلية أن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي شنت مساء اليوم عدوانا على منازل سكنية في بلدة الشعفة ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدا من عائلة واحدة.

وتضاف مجزرة /التحالف الأمريكي/ اليوم إلى العشرات من مجازره السابقة خلال الأشهر الأخيرة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ولفتت المصادر الأهلية إلى أن عدوان طائرات /التحالف الأمريكي/ ألحق دمارا كبيرا بعدد من المنازل وشرد العديد من العائلات التي فرت من منازلها نتيجة استمرار القصف العشوائي الذي ينفذه /التحالف/ بذريعة استهداف إرهابيي /داعش/ في وقت تؤكد فيه مئات التقارير الإعلامية والاستخباراتية مدى الدعم الذي تقدمه واشنطن للتنظيم عبر تزويده بالسلاح.

وطالبت سورية مرارا عبر رسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر /التحالف الأمريكي/ بحق السوريين وإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين منذ تشكيل /التحالف/ خارج مجلس الأمن في آب 2014 ناهيك عن تدميره جميع الجسور على نهر الفرات والبنى التحتية في مئات التجمعات السكنية في المنطقة الشرقية