أول تصادم أمريكي سوري في منبج كاد يتحول الى إشتباك - فيديو

جهينة نيوز

قبل أن تحتل الولايات المتحدة الامريكية أراض سورية بشكل غير شرعي كانت الولايات المتحدة الشريك و الحامي الأساسي لكيان الإحتلال الاسرائيلي الذي يحتل أراض عربية و سورية, و لم تكن الولايات المتحدة الامريكية يوماً صديقة لسورية أو للعرب, و من منطق العنجهية و البلطجة (التي مرغت سابقاً بالوحل في الصومال و العراق و لبنان و فيتنام و في كل بقع العالم) و بتصرف ينم عن إنعدام الأخلاق و يكشف حقيقة الإحتلال الأمريكي لسورية طلبت دورية من قوات الإحتلال الامريكي من أحد النقاط العسكرية السورية في منبج إنزال العلم السوري مما دفع قائد المفرزة لإنذار الدورية بالمغادرة أو تطبيق قواعد الإشتباك و الإشتباك مع الدورية مما دفع الدورية للهرب من المنطقة.

و يذكر أن الإحتلال الفرنسي عام 1945 قصف البرلمان السوري و إستشهدت حامية البرلمان بالكامل على إثر رفض إنزال العلم السوري عن البرلمان, و اليوم تكرر المشهد حيث كان الجنود جاهزين بقلة عددهم للإشتباك مع جيش دولة عظمى دفاعاً عن العلم السوري.