السيدة أسماء تستقبل عددا من عائلات الشهداء وأبنائهم 

جهينة نيوز

استقبلت السيدة أسماء الأسد، اليوم، عددا من عائلات الشهداء وأبنائهم ممن قضوا خلال المعارك ضد الإرهابيين في مناطق مختلفة.

وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك:

"أبناؤهم وعائلاتهم أمانة، هكذا كانوا وسيبقون في عيون وقلب الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد، وفي عيون وقلوب كل السوريين.. أبناء وعائلات شهدائنا العظماء الذين حموا تراب #سورية بتضحياتهم.. وخطوا لنا طريق الكرامة بما رسخوه من قيم ومبادئ بارتقائهم.. السيدة #أسماء استقبلت عائلات وأبناء عدد منهم، ضمن سلسلة لقاءاتها التي لم تتوقف مع هذه العائلات طيلة فترة الحرب، فهم الأغلى والأهم دائما وفي كل وقت..كل عام وكل عائلة من #العائلات_الجبارة السورية بألف خير.. وكل عام وسورية قوية بكم وبتضحيات آبائكم وأخوتكم وأبنائكم.."