الذكاء الصناعي يحول نشاط الدماغ إلى كلام  

جهينة نيوز

تمكنت ثلاث فرق بحثية من تحويل الإشارات الكهربائية في الدماغ إلى كلام بالاستعانة بتقنية الذكاء الصناعي، الأمر الذي سيغير حياة العديد من الأشخاص المصابين بالشلل وغير القادرين على الكلام.

وذكرت مجلة "Science Magazine" أن الفرق البحثية الثلاث قامت بتحويل البيانات من الأقطاب الكهربائية التي وضعت جراحيا في الدماغ إلى كلام واضح ومفهوم في معظمه، وذلك بعد تحويلها إلى كلام عن طريق الحاسوب.

وباستخدام النماذج الحسابية المعروفة باسم الشبكات العصبية، أعاد الباحثون بناء الكلمات والجمل التي كانت، في بعض الحالات، واضحة للمستمعين من البشر.

يشار إلى أن الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام بعد سكتة أو مرض يمكنهم حاليا استخدام أعينهم أو القيام بحركات صغيرة أخرى للتحكم في المؤشر أو اختيار الحروف التي تظهر على الشاشة. ومن أولئك، عالم الفيزياء، ستيفن هوكينغ، الذي أمضى السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته عاجزا عن الكلام، وقد تمكن من التواصل مع العالم من خلال حاسوب مساعد.

ويعتقد الآن أنه لو كان بإمكان واجهة حاسوبية مع الدماغ إعادة إنشاء خطابهم مباشرة، فقد يستعيدون بذلك القدرة على التحكم في النبرة وتغيير مقام الصوت