واشنطن تحذر طهران من غزو الفضاء و إيران ترد  

جهينة نيوز

حذرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو إيران، من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء، مطالبة بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وقال بومبيو: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على النظام الإيراني وهو يمارس سياساته المدمرة معرضا الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

وأضاف: "ننصح حكام طهران بإعادة النظر في هذه الاستفزازات، ووقف جميع الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالصواريخ البالستية، لتجنيب بلادهم عزلة اقتصادية ودبلوماسية أعمق".

و في أول رد إيراني على تصريحات بومبيو أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إطلاق إيران للمركبات الفضائية، واختبارات الصواريخ، لا تنتهك قرار الأمم المتحدة ذي الصلة رقم 2231.

وكتب ظريف على حسابه على "تويتر"، في معرض رده على نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "الولايات المتحدة في حالة خرق مادي، وبالتالي فهي ليست في وضع يسمح لها بإلقاء المحاضرات على أي شخص".

وأضاف ظريف: "نذكر الولايات المتحدة، بأن القرار 1929 ميت.. والتهديدات تولد التهديدات، في حين أن الكياسة تولد الكياسة".