مصري يبرر إغتصاب إبنته و ملابسها أحد الحجج  

جهينة نيوز

برر مواطن مصري قام بجريمة بشعة في حق ابنته إذ عاشرها معاشرة الأزواج، قائلا: "ملابسها شفافة ومثيرة، وأعيش وحيدا من غير زوجة منذ 10 سنوات".

واعترف سائق مركبة "توك توك" في منطقة كرداسة في مصر، بفعلته الشنيعة أمام جهات التحقيق قائلا إن معاشرته لابنته القاصر تمت تحت تهديد السلاح لمدة عام كامل.

وتابع: "استمرت الحياة المحرمة بيننا عاما كاملا، نعيش في الليل كزوج وزوجة.. وفي الصباح أمام شقيقتها والناس كأب وابنته."

وقررت الابنة القاصر رفض رغبات والدها الآثمة، لكن والدها بدأ يهددها، فلم تجد الفتاة طريقة للتخلص منه سوى إبلاغ مركز الشرطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار لمباحث الجيزة، بتلقي بلاغ من فتاة قاصر عمرها 15 سنة، تتهم والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج، تحت تهديد السلاح الأبيض، داخل منزلهم بدائرة المركز.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، ومعاشرته لابنته، مضيفا أنه كان يفعل ذلك بعد انفصال زوجته عنه منذ قرابة 10 سنوات، وعدم زواجه مرة أخرى، مشيرا إلى أن ابنته الصغيرة كانت دائما ترتدي ملابس شفافة تثير شهوته، ما جعله يفكر في معاشرتها، وهددها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض في حالة الإفصاح لأي شخص عن علاقتها، موضحا أنه عند معاشرته لابنته كان يتعاطى المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتحويل الفتاة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها