إيران: تدشين خط انتاج معدات الكترونية عسكرية متطورة

جهينة نيوز

افتتح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية خط انتاج أحدث المنتجات والأنظمة والمعدات الالكترونية الدفاعية في مجال الرادارات والحرب الالكترونية والالكترونية الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات والالكترونيات البحرية.

وأفادت وكالة تسنيم أن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي دشن اليوم خط انتاج هذه المنتجات خلال زيارة قام بها الى شركة الصناعات الالكترونية بمدينة شيراز (جنوب)، باعتبارها شركة تابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية.

واعتبر حاتمي الإنجازات الصناعية التي انتجتها شركة الصناعات الالكترونية الإيرانية (صا إيران) على يد الخبراء الإيرانيين والتي تم الكشف عنها اليوم، تعتبر تحقيقا لشعار "نحن نستطيع" وتأتي في سياق انجاز الاقتصاد المقاوم، وأضاف، بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع اليوم خبراؤنا في مجال توطين الصناعات الدفاعية عبر تبديل الحظر والتهديد الى فرصة، ان يصلوا الى درجة من التقدم حيث انهم تمكنوا من تصدير منتجاتهم الى عدد من الدول المالكة للتكنولوجيا، فضلا عن توفير معدات القوات المسلحة في شتى المجالات