X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
إيران: تدشين خط انتاج معدات الكترونية عسكرية متطورة
بالفيديو.. اقتتال بين الفصائل المسلحة و "تحرير الشام" تعتقل مجموعة من "صقور الشام"
لعدة ساعات ... إنبعاث رائحة كريهة في طهران و المحافظ يكشف الاحتمالات
الكشف عن تفاصيل إغتيال المهندس يحيى عياش
"غوغل" يهدد عرش واحد من أقدم تطبيقات "ويندوز"
أفغانستان تدعو الولايات المتحدة لتوضيح تصريحات بعض المسؤولين
الصور الأولى للجانب المظلم من سطح القمر في سابقة تاريخية
أمريكي يستغل تغريدات ترامب لبيع المشايات
عودة عشرات المهجرين عبر ممر التايهة بمنطقة منبج إلى قراهم المحررة من الإرهاب
السترات الصفراء يواصلون احتجاجاتهم وشرطة فرنسا تعتقل أحد قادتهم
كيف أنجب ريكي مارتن من صديقه السوري؟
بغداد تعلن عن دعمها لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية
تجمع شعبي في الحسكة تنديداً بالتهديدات التركية ورفضا لوجود أجنبي غير شرعي في سورية
أردوغان: تخصيص 5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق.. وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
تولاي هارون تنشر صورة لشقيقتها دينا على حسابها على فيسبوك
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو.. اقتتال بين الفصائل المسلحة و "تحرير الشام" تعتقل مجموعة من "صقور الشام"
الخميس, 3 كانون الثاني 2019 الساعة 19:39 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
فصائل مسلحة تعلن تشكيل جبهة جديدة في شمال سورية
فصائل مسلحة تشكل "غرفة عمليات رص الصفوف" في درعا
قتلى بهجوم انتحاري على مقرين للفصائل المسلحة في "الباب"
فصائل مسلحة.. حلب خسارة "للمعارضة" والدول الداعمة لها
مصادر "معارضة".. فصائل مسلحة استعادت السيطرة على مخيم حندرات
اقرأ المزيد...
عودة عشرات المهجرين عبر ممر التايهة بمنطقة منبج إلى قراهم المحررة من الإرهاب
تجمع شعبي في الحسكة تنديداً بالتهديدات التركية ورفضا لوجود أجنبي غير شرعي في سورية
بالفيديو عصابات الاحتلال الامريكي تسرق بيوت المدنيين في هجين
من الرقة .. شيخ عشائر البوجابر يوجه رسالة للرئيس الأسد هذا مضمونها .. فيديو
عودة الكهرباء لمنطقة شهبا و قراها
بتكلفة ٣.٨ مليار ليرة سورية.. اعادة الكهرباء الى ٥٩ بلدة وقرية ومدينة في درعا
توسيع نطاق العمليات ضد الإرهابيين بريف حماة الشمالي واحباط محاولات تسلل
تعرف على النتائج المروعه للرصاص العشوائي خلال إحتفالات رأس السنة
القبض على عصابة سرقت أحد المنازل في مدينة حمص
الجيش يوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين بريف حماة الشمالي
الوزير النداف يطالب مدير الشركات بتامين حاجات اهالي منبج
قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير مقرات لهم بريف حماة الشمالي
3000 ليرة سعر بطاقة اليانصيب في اللاذقية.. مديرية التجارة والبريد يتقاذفان المسؤولية!
ربط السكة الحديدية بالمنطقة الحرة في اللاذقية ومشروع نقل الحصويات لمرحلة إعادة الاعمار
الطوائف المسيحية في سورية تقيم القداديس والصلوات احتفاء برأس السنة الميلادية
أضف تعليق
أخبار اخرى
إيران: تدشين خط انتاج معدات الكترونية عسكرية متطورة
بالفيديو.. اقتتال بين الفصائل المسلحة و "تحرير الشام" تعتقل مجموعة من "صقور الشام"
لعدة ساعات ... إنبعاث رائحة كريهة في طهران و المحافظ يكشف الاحتمالات
الكشف عن تفاصيل إغتيال المهندس يحيى عياش
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الخميس 2019/1/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
ماذا فعل راغب علامة في اليوم الأول من عام 2019
من الرقة .. شيخ عشائر البوجابر يوجه رسالة للرئيس الأسد هذا مضمونها .. فيديو
توقعات الأبراج للعام 2019 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
الأكثر مناقشة
قيادة الجيش تعلن الدخول إلى منيج ورفع العلم السوري التزاما بفرض سيادة الدولة واستجابة لنداء الأهالي
عبد الباري عطوان: لهذا يعود العرب الى سوريا
ترمب يقضي علي الدوله العميقه ويبدا حملته الانتخابيه باغلاق الملفات الخارجيه وبنقل المعركه الانتخابيه للداخل الامريكي بقلم :.عدنان احسان
ماتيس لجنوده "اصمدوا"
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.