بالفيديو.. اقتتال بين الفصائل المسلحة و "تحرير الشام" تعتقل مجموعة من "صقور الشام"

الخميس, 3 كانون الثاني 2019 الساعة 19:39 | شؤون محلية, أخبار محلية


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