لعدة ساعات ... إنبعاث رائحة كريهة في طهران و المحافظ يكشف الاحتمالات  

جهينة نيوز

صرح محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي، أنه من المحتمل جدا أن تكون مادة كيمياوية مثل "مركابتان" مصدر الرائحة الكريهة التي انتشرت في اجواء طهران عدة ساعات يوم امس الاربعاء.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش زيارته التفقدية لمركز تنقية المياه في بلدة "اسلام شهر" جنوب العاصمة طهران قال محسني بندبي، ان لجنة ادارة الازمة والاجهزة ذات الصلة قامت منذ انتشار الرائحة الكريهة باتخاذ العديد من الاجراءات لمعرفة مصدر الرائحة.

واضاف، ان البعض احتمل حدوث كسر في انابيب مياه الصرف الصحي او الغاز او عوامل اخرى الا ان التحقيقات التي اجريت اثبتت ان ايا من هذه العوامل لم تكن السبب في الرائحة الكريهة.

وتابع محافظ طهران، انه من المرجح كثيرا ان تكون مصدر الرائحة الكريهة مادة كيمياوية مثل "مركابتان" قد اريقت عمدا او سهوا في مكان ما من العاصمة.

واوضح بان انتشار الرائحة استغرق ما بين 2 الى 3 ساعات ولكن التحقيقات التي اجريت لم تصل لغاية الان الى مصدر الرائحة بدقة.