"غوغل" يهدد عرش واحد من أقدم تطبيقات "ويندوز"  

جهينة نيوز

أصدرت شركة "غوغل" الأمريكية، تطبيقا جديدا عبر متصفح الإنترنت الخاصة بها "كروم"، والذي سيمثل تهديدا مباشرا لواحد من أقدم تطبيقات "ويندوز".

ويتيح تطبيق "كروم كانفاس" الجديد، إنشاء رسومات سريعة، يتم حفظها تلقائيا في حساب المستخدم على متصفح "كروم"، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

ومن أجل تحميله، يجب اتباع خطوة سهلة وسريعة، هي كتابة canvas.apps.chrome في متصفح "كروم" على أي جهاز كمبيوتر.

ويدعم تطبيق "كروم كانفاس" ميزات بسيطة جدا، مع شريط أدوات أساسي، يتألف من أدوات كقلم الرصاص وأقلام وطباشير وأدوات ممحاة، بالإضافة إلى لوحة ألوان، ما يجعل التطبيق يهدد عرض تطبيق "باينت" (الرسام) الموجود في "ويندوز".

وأصبح التطبيق متوافر حاليا على متصفحات إنترنت تدعم لغة البرمجة الجديدة WebAssembly"، مثل متصفح "فايرفوكس".