أفغانستان تدعو الولايات المتحدة لتوضيح تصريحات بعض المسؤولين

جهينة نيوز

طالبت الرئاسة الأفغانية الولايات المتحدة بتقديم إيضاحات حول تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين، مطالبة بمشاركتهم تلك الإيضاحات قريبا.

وقالت الرئاسة الأفغانية، اليوم الخميس، "هناك فرق بين البيانات والسياسة الرسمية للبلاد، ولهذا دعينا عبر القنوات الدبلوماسية الولايات المتحدة الأميركية تقديم إيضاحات فيما يخص بعض السياسات التي أثيرت من خلال تصريحات المسؤولين، ونأمل أن يشاركوها معنا في المستقبل القريب".

وأوضحت الرئاسة أن "علاقاتنا مع بلدان العالم مبنية على أساس المصالح المشتركة، والقوات الدولية لا تتواجد على الأراضي الأفغانية من أجل أفغانستان فحسب بل لتأمين أمن العالم والبلدان الصديقة".