الصور الأولى للجانب المظلم من سطح القمر في سابقة تاريخية  

الخميس, 3 كانون الثاني 2019 الساعة 17:40 | تكنولوجيا, علوم أخرى

الصور الأولى للجانب المظلم من سطح القمر في سابقة تاريخية  

جهينة نيوز

أرسلت مركبة الفضاء الصينية "تشانغ آه-4"، والتي نفذت هبوطا تاريخيا على سطح القمر، اليوم الخميس، الصور الأولى للجانب المظلم من سطح القمر.

فبحسب مؤسسة العلوم و تكنلوجيا الفضاء الصينية "CASC"، فإن المركبة هبطت بنجاح على سطح القمر وأرسلت أولى الصور.

يذكر أن المركبة الفضائية قد هبطت بنجاح على سطح القمر، وتحديدا في الجانب المظلم منه.

وتعتبر المركبة الفضائية "تشانغ آه-4"، محطة قمر ثابتة ومركبة فضائية في آن واحد، وتم إطلاقها في السابع من ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم، من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية.

يتضمن البرنامج الصيني "تشانغي" الذي سمي على اسم "آلهة القمر الأسطورية" ثلاث مراحل: رحلة حول ساتل الأرض، والهبوط على القمر والعودة من القمر إلى الأرض.

وتم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح. حاليا، يتم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج.


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