السترات الصفراء يواصلون احتجاجاتهم وشرطة فرنسا تعتقل أحد قادتهم

جهينة نيوز

واصل محتجو السترات الصفراء مظاهراتهم التي دخلت أسبوعها الثامن على التوالي ضد سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحكومته.

وبحسب ما أفادت وكالة فرانس برس تجمع العشرات من ناشطي الحركة الليلة الماضية أمام مطعم ماكدونالدز قرب قوس النصر الشهير في باريس للتعبير عن رفضهم لسياسات ماكرون وإظهار إصرارهم على متابعة التحرك حتى تنفيذ مطالبهم.

من جهة ثانية وفي سياق محاولاتها المستمرة لقمع هذه الاحتجاجات اعتقلت الشرطة الفرنسية إريك درويه أحد قادة حركة “السترات الصفراء” خلال توجهه للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها عبر صفحته على موقع فيسبوك وسط باريس.

ودرويه الذي يواجه إجراءات محاكمة بتهمة وجهتها له السلطات الفرنسية بـ حمل سلاح في تظاهرة سابقة اعتقل في طريقه إلى جادة الشانزيليزيه.

ودرويه سائق شاحنة ظهر مرات عدة كمتحدث باسم السترات الصفراء كما دعا إلى تظاهرة في تسجيل فيديو نشر على صفحته على فيسبوك.

يذكر أن محتجي السترات الصفراء يواصلون حراكهم الذي دخل أسبوعه الثامن على التوالي حيث شهدت باريس يوم السبت الماضي تجمع مئات المحتجين الذين واجهتهم الشرطة بحملات القمع والتفريق ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات واعتقال 57 شخصا على الأقل كما خرج المحتجون فى مدينة مرسيليا وهم يحملون بالونات صفراء وجرت بالتوازي مع ذلك تجمعات احتجاجية فى مدن بوردو وتولوز وليون وغيرها.