تجمع شعبي في الحسكة تنديداً بالتهديدات التركية ورفضا لوجود أجنبي غير شرعي في سورية

جهينة نيوز

شهدت مدينة الحسكة تجمعاً شعبياً حاشداً للتنديد بتهديدات النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية ورفضاً لأي وجود أجنبي غير شرعي فيها بمشاركة شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر والفعاليات كافة بالمحافظة.

وتجمع المشاركون في ساحة السيد الرئيس بمدينة الحسكة واكدوا وقوفهم خلف الجيش السوري رمز السيادة الوطنية في وجه الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته وفي وجه تهديدات النظام التركي التي تشكل انتهاكاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولة للنيل من الوحدة الوطنية الراسخة.

ورفع المشاركون الإعلام الوطنية ورددوا عبارات الاستنكار ضد تهديدات النظام التركي بالعدوان على الأراضي السورية مؤكدين استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس فداء للوطن ورد أي عدوان والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وكرامة أبناء الوطن.

وشهد العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية مسيرات وتجمعات حاشدة دعما لانتصارات جيش العربي السوري على الإرهاب ووقفات احتجاجية تنديدا بتهديدات النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية ودعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية.