أردوغان: تخصيص 5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق.. وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

جهينة نيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تخصيص مبلغ 5 مليار دولار لإعادة الإعمار في العراق، مؤكدا أن البلدين سيعززان التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، برهم صالح، أثناء زيارته إلى تركيا: "تعهدنا بتقديم 5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق وسرعنا عملياتنا بهذا الشأن"، موضحا أن "حجم التجارة البينية بين تركيا والعراق خلال عام 2018 بلغ 16 مليار دولار".

وشدد الرئيس التركي، على "أننا نريد من العراق أن يفعل اتفاقية التعاون الكامل وتشجيع الاستثمارات المتبادلة"، مشيرا إلى أن "هناك منظمات مثل تنظيم "داعش" وحزب "العمال الكردستاني" تهدد أمن تركيا والعراق معا".