تولاي هارون تنشر صورة لشقيقتها دينا على حسابها على فيسبوك

جهينة نيوز

ليلة رأس السنة 2019، أمضتها الفنانة السورية تولاي هارون حزينة وحيدة مشتاقة لشقيقتها الراحلة الممثلة دينا هارون، التي رحلت قبل أشهر. تمنت تولاي لو كانت دينا معها تستقبل العام الجديد.

نشرت الفنانة تولاي هارون صوراً لها مع شقيقتها دينا هارون خلال حضورهما حفلات نهاية العام الأسبق 2017، وعلقت: (آخ يادندون كيف هالسنة رح تمرق بلاكي. الله يرحمك برحمته إلهي ويصبرنا على فراقك. كنت كل سنة تجمعينا ببيتك إنت وخلدون).

رحيل دينا كان مؤلماً ليس فقط لأسرتها، بل أيضاً لجمهورها وزملائها النجوم، خصوصاً وأنها كانت دائماً مبتسمة وتنشر التفاؤل والفرح في قلوب من حولها، وازداد تعاطف الجمهور معها، بسبب رحيلها المبكر وتركها لطفلها الوحيد (كرم) الذي لم يتخط عامه الثالث بعد