صحيفة كورية شمالية: "نية أمريكية خبيثة" لتجريد بيونغ يانغ من أسلحتها النووية

جهينة نيوز

قالت صحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية اليوم الخميس إن العام الماضي شهد ”تغييرات رائعة ”وتحركات عظيمة“ في العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكن إحراز تقدم في الروابط بين الكوريتين ”متعثر“ بسبب السياسات الأمريكية.

واتهمت الصحيفة الولايات المتحدة بأن لديها ”نية خبيثة لتجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية وتركيعها بدون رغبة في بناء علاقات جديدة وجيدة معها“.

وأضافت ”نحث الولايات المتحدة على فعل ما ينبغي لتحسين العلاقات بين البلدين وعدم توجيه تحذيرات لا داعي لها فيما تتدخل في قضية العلاقات بين الشمال والجنوب وهي شأن داخلي للأمة الكورية“.

وجاءت تعليقات الصحيفة بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه تلقى رسالة ”عظيمة“ من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مضيفا أنه ربما يجتمع معه مجددا في المستقبل القريب في إطار جهود إقناعه بالتخلي عن الأسلحة النووية.

ودافع ترامب أثناء حديثه للصحفيين في البيت الأبيض عن المفاوضات الأمريكية المتعثرة مع كيم وقال إنه لولا إدارته ”لكانت حربا ضخمة اندلعت في آسيا“. وأكد على أنه لا يوجد ما يدعو للعجلة.

وقال ”لست متعجلا. لست مضطرا للتعجل. كل ما أعلمه هو أنه لا توجد صواريخ ولا اختبارات“ في إشارة إلى الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية والتي توقفت منذ النصف الثاني من عام 2017.