زلزال يضرب جنوب اليابان

جهينة نيوز

ضرب زلزال قوته 5 درجات على مقياس ريختر، جنوب اليابان، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الخميس.

وقالت وكالة "رويترز" إنه لم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط جرحى.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية، إن الزلزال، كان مركزه في منطقة كوماموتو على جزيرة كيوشو الجنوبية على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) إن المنشآت النووية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي.

وتضرب الزلازل اليابان من حين لآخر، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن 20 في المئة من الزلازل، تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر.