الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 23 ألف إرهابي في سورية العام الماضي

جهينة نيوز

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل آلاف الإرهابيين في سورية وتدمير المئات من مقراتهم ومستودعات أسلحتهم وعتادهم الثقيل خلال الحرب على الإرهاب في العام الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بأنه تم “في عام 2018 القضاء على أكثر من 23 ألف إرهابي في سورية وتدمير 159 دبابة و57 عربة مدرعة وأكثر من 900 مدفع وحوالي 3 آلاف سيارة مزودة بمدافع رشاشة من العيار الثقيل للمجموعات الإرهابية”.

وبينت الوزارة في بيانها أنه “تم منذ أيلول عام 2015 القضاء على أكثر من 87 ألف إرهابي في سورية من بينهم 830 من متزعمي المجموعات الإرهابية وأكثر من 4500 إرهابي من بلدان رابطة الدول المستقلة وتدمير حوالي ألف معسكر ميداني و10 آلاف مستودع للذخيرة والوقود و650 دبابة وأكثر من 700 عربة قتالية تابعة للإرهابيين”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الجيش السوري بالتعاون مع القوات المساندة له بسط سيطرته حتى الآن على 5ر96 من أراضي سورية”.

وتشارك القوات الروسية منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية في دعم جهود الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية.