أول وجبة نباتية من مكدونالدز في بريطانيا

جهينة نيوز

طرحت شركة مطاعم الوجبات السريعة مكدونالدز أول وجبة نباتية في بريطانيا للأطفال ضمن أطباق هابي ميل المعروفة، في أول تحول تشهده الشركة منذ تأسيسها قبل 63 عاما بعيدا عن اللحوم.

وتواكب الشركة توجهات التحول إلى الطعام النباتي في المطاعم العالمية ونقلت الصحف البريطانية أن أول وجبة (باسم Happy Meal Veggie Wrap) تتميز بأنها شهية وجذابة نظرا لأن الشركة دعت الأهالي والاطفال للمساهمة في تحديد النكهات المطلوبة للصغار.

وكانت النتيجة سندويتش بيرغر لاتزيد عن 209 من السعرات الحرارية، وهي محضرة مع بيستو أحمر وتورتيلا الجوجون، بتتبيلة من الكاتشاب والخس. ونالت تصديق الجمعية النباتية في بريطانيا

وطبخت الجوجون من مزيج من الفاصولياء والطماطم والأرز إلى جانب بيستو الطماطم وكسرات الخبز