460 جنرالا روسيا عززوا خبراتهم القتالية في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 68 ألف عسكري روسي اكتسبوا خبرات قتالية عملية في سوريا وعلى رأسهم 460 جنرالا.

وذكرت الوزارة أن كافة قادة الدوائر العسكرية الروسية وقادة جيوش القوات البرية وجيوش القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقادة الفرق العسكرية و96% من قادة الألوية والأفواج خاضوا العملية الروسية في سوريا.

وأضافت أن 87٪ من طواقم الطيران التكتيكي و91٪ من طواقم طيران الجيش، و97٪ من طواقم طيران النقل العسكري و60٪ من أطقم الطيران الاستراتيجي، قد طوروا خبراتهم العملية خلال المهام التي كلفوا بها في سوريا.

وذكّرت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجماعات الإرهابية، كانت تسيطر على 92% من أراضي سوريا عندما بدأت عملية الجيش الروسي هناك عام 2015، وأن الجيش السوري والفصائل المساندة قد بسط سيطرته حتى الآن على 96.5% من أراضي سوريا.

وأكدت الوزارة أنه تم خلال العملية العسكرية في سوريا اختبار أكثر من 300 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بما فيها مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير - إس 2"، ومدرعات "ترميناتور-2" والروبوت القتالي "اوران-9" المدرع وغير ذلك من صنوف جديدة من الأسلحة الروسية.

المصدر: إنترفاكس